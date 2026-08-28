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Tafsir: Al-Mursalaat 77:11
Al-Mursalaat
11
77:11
واذا الرسل اقتت ١١
وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتْ ١١
وَإِذَا
ٱلرُّسُلُ
أُقِّتَتۡ
١١
Dan apabila Rasul-rasul ditentukan waktunya untuk dipanggil menjadi saksi terhadap umatnya, (maka sudah tentu manusia akan menerima balasan masing-masing).
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[
وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (١١)
] وه كاتێك كه پێغهمبهران كات و مهوعیدیان بۆ دائهنرێ بۆ بڕیاردان له نێوان ئهوان و ئوممهتهكانیاندا، یاخود كۆ ئهكرێنهوه.