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Tafsir: Al-Mursalaat 77:1
Al-Mursalaat
1
77:1
والمرسلات عرفا ١
وَٱلْمُرْسَلَـٰتِ عُرْفًۭا ١
وَٱلۡمُرۡسَلَٰتِ
عُرۡفٗا
١
Demi (makhluk-makhluk) yang dihantarkan berturut-turut (menjalankan tugasnya),
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Anaapa Mwenyezi Mungu kwa upepo unapovuma kwa mfululizo, huu baada ya huu.