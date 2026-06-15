Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
81
5:81
ولو كانوا يومنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولاكن كثيرا منهم فاسقون ٨١
وَلَوْ كَانُوا۟ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِىِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَـٰكِنَّ كَثِيرًۭا مِّنْهُمْ فَـٰسِقُونَ ٨١
ﱵ
ﱶ
ﱷ
ﱸ
ﱹ
ﱺ
ﱻ
ﱼ
ﱽ
ﱾ
ﱿ
ﲀ
ﲁ
ﲂ
ﲃ
ﲄ
Sekirany mereka beriman kepada Allah dan kepada Nabi serta apa yang diturunkan kepadanya, nescaya mereka tidak menjadikan orang-orang (musyrik) sebagai teman rapat, akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang fasik.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ
] وه ئهگهر ئیمانیان بهێنیایه بهخوای گهوره و به پێغهمبهری خواو- صلى الله عليه وسلم - وه ئهوهی كه بۆ ئهو پێغهمبهره دابهزیوه له قورئانى پیرۆز [
مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ
] ئهوا ئهم موشریكانهیان نهئهكرده دۆست و خۆشهویستی خۆیان [
وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (٨١)
] بهڵام زۆرێك لهوان فاسقن و له گوێڕایهڵی خوای گهوره دهرچوونه.