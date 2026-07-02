Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
110
5:110
اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل واذ تخلق من الطين كهيية الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني وتبري الاكمه والابرص باذني واذ تخرج الموتى باذني واذ كففت بني اسراييل عنك اذ جيتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هاذا الا سحر مبين ١١٠
إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًۭا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِى ۖ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِى ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌۭ مُّبِينٌۭ ١١٠
إِذۡ
قَالَ
ٱللَّهُ
يَٰعِيسَى
ٱبۡنَ
مَرۡيَمَ
ٱذۡكُرۡ
نِعۡمَتِي
عَلَيۡكَ
وَعَلَىٰ
وَٰلِدَتِكَ
إِذۡ
أَيَّدتُّكَ
بِرُوحِ
ٱلۡقُدُسِ
تُكَلِّمُ
ٱلنَّاسَ
فِي
ٱلۡمَهۡدِ
وَكَهۡلٗاۖ
وَإِذۡ
عَلَّمۡتُكَ
ٱلۡكِتَٰبَ
وَٱلۡحِكۡمَةَ
وَٱلتَّوۡرَىٰةَ
وَٱلۡإِنجِيلَۖ
وَإِذۡ
تَخۡلُقُ
مِنَ
ٱلطِّينِ
كَهَيۡـَٔةِ
ٱلطَّيۡرِ
بِإِذۡنِي
فَتَنفُخُ
فِيهَا
فَتَكُونُ
طَيۡرَۢا
بِإِذۡنِيۖ
وَتُبۡرِئُ
ٱلۡأَكۡمَهَ
وَٱلۡأَبۡرَصَ
بِإِذۡنِيۖ
وَإِذۡ
تُخۡرِجُ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
بِإِذۡنِيۖ
وَإِذۡ
كَفَفۡتُ
بَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
عَنكَ
إِذۡ
جِئۡتَهُم
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
فَقَالَ
ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ
مِنۡهُمۡ
إِنۡ
هَٰذَآ
إِلَّا
سِحۡرٞ
مُّبِينٞ
١١٠
(Ingatlah) ketika Allah berfirman: "Wahai Isa ibni Maryam! Kenanglah nikmatKu kepadamu dan kepada ibumu, ketika Aku menguatkanmu dengan Ruhul-Qudus (Jibril), iaitu engkau dapat berkata-kata dengan manusia (semasa engkau masih kecil) dalam buaian dan sesudah dewasa; dan (ingatlah) ketika Aku mengajarmu menulis membaca, dan hikmat pengetahuan, khasnya Kitab Taurat dan Kitab Injil; dan (ingatlah) ketika engkau jadikan dari tanah seperti bentuk burung dengan izinKu, kemudian engkau tiupkan padanya, lalu menjadilah ia seekor burung dengan izinku; dan (ingatlah ketika) engkau menyembuhkan orang buta dan orang sopak dengan izinku; dan (ingatlah) ketika engkau menghidupkan orang-orang yang mati dengan izinKu; dan (ingatlah) ketika Aku menghalangi Bani Israil daripada membunuhmu, ketika engkau datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat), lalu orang-orang yang kafir di antara mereka berkata: "Bahawa ini hanyalah sihir yang terang nyata"
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{هەندێك لە موعجیزەكانی عیسا-
صلی الله علیه وسلم
-} [
إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: ئهی عیسای كوڕی مهریهم- صلى الله عليه وسلم - باسی ئهو نیعمهتانهی من بكه بهسهر خۆت و دایكتهوه كه به بێ باوك دروستم كردیت، وه كردتم به پێغهمبهر، وه لهبێشكهدا هێناتمه قسه تا شایهتى بدهیت لهسهر داوێن پاكى دایكت، وه دانت نا به پهرستنى مندا، وه تا بیسهلمێنێ كه ئهوانه خوا نهبوونهو خوای گهوره پشتیوانی كردوون و نیعمهتی خۆی ڕژاندووه بهسهریاندا [
إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ
] كه من پشتیوانی تۆم كرد وه بههێزم كردیت به (روح القدس) بهو ڕوحه پاكهی كه خستمه بهرت، یاخود به جبریل- صلى الله عليه وسلم - [
تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا
] كۆمهڵێك موعجیزهی به عیسى- صلى الله عليه وسلم - بهخشی بۆ پشتیوانی كردنی كه تۆ له ناو بێشكهدا مناڵ بووی قسهت لهگهڵ خهڵكیدا ئهكرد، وه كاتێ كه بهتهمهن بووی لهههردوو حاڵهتهكهدا وهكو یهك قسهت ئهكرد [
وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
] وه فێری نوسین و تێگهیشتنتم كرد [
وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ
] وه فێری تهورات و ئینجیلم كردیت [
وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي
] وه له قوڕ شێوهی باڵندهت دروست ئهكردو فووت پیا ئهكرد بهئیزنی خوای گهوره ئهبووه باڵندهو ئهفڕی به ئاسماندا [
وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي
] وه ئهوهی كه ههر له زگماكهوه كوێره به ئیزنی خوا چاكت ئهكردهوه وهبهڵهكت چاكت ئهكردهوه به ئیزنی خوای گهوره تا بزانن كه عیسى- صلى الله عليه وسلم - خوا نهبووهو كوڕی خوا نهبووه بهڵكو عهبدی خواو پێغهمبهرى بووه [
وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي
] وه لهناو گۆڕهكاندا مردووت دهرئهكردو زیندووت ئهكردوه به ئیزنی خوای گهوره [
وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ
] وه یادى ئهم نیعمهتهم بكهوه بهسهرتهوه كه نهم هێشت و مهنعی بهنی ئیسرائیلم كردو لهسهر تۆم لادان كاتێك كه ویستیان بتكوژن بهرزم كردیتهوه بۆ ئاسمان [
إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
] كاتێك كه ئهو ههموو موعجیزهو بهڵگه روون و ئاشكرایهت بۆیان هێنا [
فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (١١٠)
] كافران وتیان: ئهمه هیچ شتێك نیه تهنها سیحرو جادوویهكی ئاشكرا نهبێ.