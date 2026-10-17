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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 94
Al-Kahfi
94
18:94
قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا ٩٤
قَالُوا۟ يَـٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّۭا ٩٤
قَالُواْ
ﲴ
يَٰذَا
ﲵ
ٱلۡقَرۡنَيۡنِ
ﲶ
إِنَّ
ﲷ
يَأۡجُوجَ
ﲸ
وَمَأۡجُوجَ
ﲹ
مُفۡسِدُونَ
ﲺ
فِي
ﲻ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲼ
فَهَلۡ
ﲽ
نَجۡعَلُ
ﲾ
لَكَ
ﲿ
خَرۡجًا
ﳀ
عَلَىٰٓ
ﳁ
أَن
ﳂ
تَجۡعَلَ
ﳃ
بَيۡنَنَا
ﳄ
وَبَيۡنَهُمۡ
ﳅ
سَدّٗا
ﳆ
٩٤
ﳇ
Mereka berkata: "wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Yakjuj dan Makjuj sentiasa melakukan kerosakan di bumi; oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu (dari hasil pendapatan kami) dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka?"
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