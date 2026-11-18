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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 9
Al-Kahfi
9
18:9
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا ٩
أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَـٰبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُوا۟ مِنْ ءَايَـٰتِنَا عَجَبًا ٩
أَمۡ
ﱳ
حَسِبۡتَ
ﱴ
أَنَّ
ﱵ
أَصۡحَٰبَ
ﱶ
ٱلۡكَهۡفِ
ﱷ
وَٱلرَّقِيمِ
ﱸ
كَانُواْ
ﱹ
مِنۡ
ﱺ
ءَايَٰتِنَا
ﱻ
عَجَبًا
ﱼ
٩
ﱽ
Adakah engkau menyangka (wahai Muhammad), bahawa kisah "Ashaabul Kahfi" dan "Ar-Raqiim" itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Kami?
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