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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 86
Al-Kahfi
86
18:86
حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا ٨٦
حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِى عَيْنٍ حَمِئَةٍۢ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًۭا ۗ قُلْنَا يَـٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًۭا ٨٦
حَتَّىٰٓ
ﱏ
إِذَا
ﱐ
بَلَغَ
ﱑ
مَغۡرِبَ
ﱒ
ٱلشَّمۡسِ
ﱓ
وَجَدَهَا
ﱔ
تَغۡرُبُ
ﱕ
فِي
ﱖ
عَيۡنٍ
ﱗ
حَمِئَةٖ
ﱘ
وَوَجَدَ
ﱙ
عِندَهَا
ﱚ
قَوۡمٗاۖ
ﱛﱜ
قُلۡنَا
ﱝ
يَٰذَا
ﱞ
ٱلۡقَرۡنَيۡنِ
ﱟ
إِمَّآ
ﱠ
أَن
ﱡ
تُعَذِّبَ
ﱢ
وَإِمَّآ
ﱣ
أَن
ﱤ
تَتَّخِذَ
ﱥ
فِيهِمۡ
ﱦ
حُسۡنٗا
ﱧ
٨٦
ﱨ
Sehingga apabila ia sampai ke daerah matahari terbenam, ia mendapatinya terbenam di sebuah matair yang hitam berlumpur, dan ia dapati di sisinya satu kaum (yang kufur ingkar). Kami berfirman (dengan mengilhamkan kepadanya): "Wahai Zulkarnain! Pilihlah sama ada engkau hendak menyeksa mereka atau engkau bertindak secara baik terhadap mereka".
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