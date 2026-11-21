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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 83
Al-Kahfi
83
18:83
ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا ٨٣
وَيَسْـَٔلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا۟ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ٨٣
وَيَسۡـَٔلُونَكَ
ﳐ
عَن
ﳑ
ذِي
ﳒ
ٱلۡقَرۡنَيۡنِۖ
ﳓﳔ
قُلۡ
ﳕ
سَأَتۡلُواْ
ﳖ
عَلَيۡكُم
ﳗ
مِّنۡهُ
ﳘ
ذِكۡرًا
ﳙ
٨٣
ﳚ
Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai Zulkarnain. Katakanlah: "Aku akan bacakan kepada kamu (wahyu dari Allah yang menerangkan) sedikit tentang perihalnya":
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