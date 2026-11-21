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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 79
Al-Kahfi
79
18:79
اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا ٧٩
أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَـٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌۭ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًۭا ٧٩
أَمَّا
ﲃ
ٱلسَّفِينَةُ
ﲄ
فَكَانَتۡ
ﲅ
لِمَسَٰكِينَ
ﲆ
يَعۡمَلُونَ
ﲇ
فِي
ﲈ
ٱلۡبَحۡرِ
ﲉ
فَأَرَدتُّ
ﲊ
أَنۡ
ﲋ
أَعِيبَهَا
ﲌ
وَكَانَ
ﲍ
وَرَآءَهُم
ﲎ
مَّلِكٞ
ﲏ
يَأۡخُذُ
ﲐ
كُلَّ
ﲑ
سَفِينَةٍ
ﲒ
غَصۡبٗا
ﲓ
٧٩
ﲔ
Adapun perahu itu adalah ia dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut; oleh itu, aku bocorkan dengan tujuan hendak mencacatkannya, kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja yang merampas tiap-tiap sebuah perahu yang tidak cacat.
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