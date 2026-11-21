قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَفعند ذلك قال له الخضر " هذا فراق بيني وبينك " بحكم ما شرطت على نفسك .وتكريره " بيني وبينك " وعدوله عن بيننا لمعنى التأكيد .قال سيبويه : كما يقال أخزى الله الكاذب مني ومنك ; أي منا .وقال ابن عباس : وكان قول موسى في السفينة والغلام لله , وكان قوله في الجدار لنفسه لطلب شيء من الدنيا , فكان سبب الفراق .وقال وهب بن منبه : كان ذلك الجدار جدارا طوله في السماء مائة ذراع .سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًاتأويل الشيء مآله أي قال له : إني أخبرك لم فعلت ما فعلت .وقيل في تفسير هذه الآيات التي وقعت لموسى مع الخضر : إنها حجة على موسى وعجبا له وذلك أنه لما أنكر أمر خرق السفينة نودي : يا موسى أين كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحا في اليم فلما أنكر أمر الغلام قيل له : أين إنكارك هذا من وكزك القبطي وقضائك عليه فلما أنكر إقامة الجدار نودي : أين هذا من رفعك حجر البئر لبنات شعيب دون أجر .