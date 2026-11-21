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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 76
Al-Kahfi
76
18:76
قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا ٧٦
قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَىْءٍۭ بَعْدَهَا فَلَا تُصَـٰحِبْنِى ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّى عُذْرًۭا ٧٦
قَالَ
ﱌ
إِن
ﱍ
سَأَلۡتُكَ
ﱎ
عَن
ﱏ
شَيۡءِۭ
ﱐ
بَعۡدَهَا
ﱑ
فَلَا
ﱒ
تُصَٰحِبۡنِيۖ
ﱓﱔ
قَدۡ
ﱕ
بَلَغۡتَ
ﱖ
مِن
ﱗ
لَّدُنِّي
ﱘ
عُذۡرٗا
ﱙ
٧٦
ﱚ
Nabi Musa berkata: "Jika aku bertanya kepadamu tentang sebarang perkara sesudah ini, maka janganlah engkau jadikan daku sahabatmu lagi; sesungguhnya engkau telah cukup mendapat alasan-alasan berbuat demikian disebabkan pertanyaan-pertanyaan dan bantahanku".
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