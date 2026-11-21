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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 73
Al-Kahfi
73
18:73
قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا ٧٣
قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِى بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِى مِنْ أَمْرِى عُسْرًۭا ٧٣
قَالَ
ﳊ
لَا
ﳋ
تُؤَاخِذۡنِي
ﳌ
بِمَا
ﳍ
نَسِيتُ
ﳎ
وَلَا
ﳏ
تُرۡهِقۡنِي
ﳐ
مِنۡ
ﳑ
أَمۡرِي
ﳒ
عُسۡرٗا
ﳓ
٧٣
ﳔ
Nabi Musa berkata: "Janganlah engkau marah akan daku disebabkan aku lupa (akan syaratmu); dan janganlah engkau memberati daku dengan sebarang kesukaran dalam urusanku (menuntut ilmu)".
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