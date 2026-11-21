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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 72
Al-Kahfi
72
18:72
قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا ٧٢
قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًۭا ٧٢
قَالَ
ﳁ
أَلَمۡ
ﳂ
أَقُلۡ
ﳃ
إِنَّكَ
ﳄ
لَن
ﳅ
تَسۡتَطِيعَ
ﳆ
مَعِيَ
ﳇ
صَبۡرٗا
ﳈ
٧٢
ﳉ
Ia menjawab: "Bukankah aku telah katakan, bahawa engkau tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku?"
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Tafsir Fathul Majid
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