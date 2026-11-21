(ص-٣٧٦)﴿قالَ ألَمْ أقُلْ إنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ اسْتِفْهامُ تَقْرِيرٍ، وتَعْرِيضٌ بِاللَّوْمِ عَلى عَدَمِ الوَفاءِ بِما التَزَمَ، أيْ: أتُقِرُّ أنِّي قُلْتُ إنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ مَعِي صَبْرًا ؟ و”مَعِيَ“ ظَرْفٌ مُتَعَلِّقٌ بِـ ”تَسْتَطِيعَ“، فاسْتِطاعَةُ الصَّبْرِ المَنفِيَّةُ هي الَّتِي تَكُونُ في صُحْبَتِهِ؛ لِأنَّهُ يَرى أُمُورًا عَجِيبَةً لا يُدْرِكُ تَأْوِيلَها. وحُذِفَ مُتَعَلِّقُ القَوْلِ تَنْزِيلًا لَهُ مَنزِلَةَ اللّازِمِ، أيْ ألَمْ يَقَعْ مِنِّي قَوْلٌ فِيهِ خِطابُكَ بِعَدَمِ الِاسْتِطاعَةِ ؟