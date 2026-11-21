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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 71
Al-Kahfi
71
18:71
فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جيت شييا امرا ٧١
فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا رَكِبَا فِى ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا إِمْرًۭا ٧١
فَٱنطَلَقَا
ﲰ
حَتَّىٰٓ
ﲱ
إِذَا
ﲲ
رَكِبَا
ﲳ
فِي
ﲴ
ٱلسَّفِينَةِ
ﲵ
خَرَقَهَاۖ
ﲶﲷ
قَالَ
ﲸ
أَخَرَقۡتَهَا
ﲹ
لِتُغۡرِقَ
ﲺ
أَهۡلَهَا
ﲻ
لَقَدۡ
ﲼ
جِئۡتَ
ﲽ
شَيۡـًٔا
ﲾ
إِمۡرٗا
ﲿ
٧١
ﳀ
Lalu berjalanlah keduanya sehingga apabila mereka naik ke sebuah perahu, ia membocorkannya. Nabi Musa berkata: "Patutkah engkau membocorkannya sedang akibat perbuatan itu menenggelamkan penumpang-penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perkara yang besar".
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