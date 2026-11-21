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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 64
Al-Kahfi
64
18:64
قال ذالك ما كنا نبغ فارتدا على اثارهما قصصا ٦٤
قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَٱرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًۭا ٦٤
قَالَ
ﱤ
ذَٰلِكَ
ﱥ
مَا
ﱦ
كُنَّا
ﱧ
نَبۡغِۚ
ﱨﱩ
فَٱرۡتَدَّا
ﱪ
عَلَىٰٓ
ﱫ
ءَاثَارِهِمَا
ﱬ
قَصَصٗا
ﱭ
٦٤
ﱮ
Nabi Musa berkata: "Itulah yang kita kehendaki "; merekapun balik semula ke situ, dengan menurut jejak mereka.
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