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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 61
Al-Kahfi
61
18:61
فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا ٦١
فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِى ٱلْبَحْرِ سَرَبًۭا ٦١
فَلَمَّا
ﳈ
بَلَغَا
ﳉ
مَجۡمَعَ
ﳊ
بَيۡنِهِمَا
ﳋ
نَسِيَا
ﳌ
حُوتَهُمَا
ﳍ
فَٱتَّخَذَ
ﳎ
سَبِيلَهُۥ
ﳏ
فِي
ﳐ
ٱلۡبَحۡرِ
ﳑ
سَرَبٗا
ﳒ
٦١
ﳓ
Maka apabila mereka berdua sampai ke tempat pertemuan dua laut itu, lupalah mereka akan hal ikan mereka, lalu ikan itu menggelunsur menempuh jalannya di laut, yang merupakan lorong di bawah tanah.
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