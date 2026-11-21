Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 60
Al-Kahfi
60
18:60
واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا ٦٠
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّىٰٓ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِىَ حُقُبًۭا ٦٠
وَإِذۡ
ﲺ
قَالَ
ﲻ
مُوسَىٰ
ﲼ
لِفَتَىٰهُ
ﲽ
لَآ
ﲾ
أَبۡرَحُ
ﲿ
حَتَّىٰٓ
ﳀ
أَبۡلُغَ
ﳁ
مَجۡمَعَ
ﳂ
ٱلۡبَحۡرَيۡنِ
ﳃ
أَوۡ
ﳄ
أَمۡضِيَ
ﳅ
حُقُبٗا
ﳆ
٦٠
ﳇ
Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Nabi Musa berkata kepada temannya: "Aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut itu atau aku berjalan terus bertahun-tahun".
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.