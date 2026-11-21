Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 57
Al-Kahfi
57
18:57
ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا ٥٧
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرًۭا ۖ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا۟ إِذًا أَبَدًۭا ٥٧
وَمَنۡ
ﱺ
أَظۡلَمُ
ﱻ
مِمَّن
ﱼ
ذُكِّرَ
ﱽ
بِـَٔايَٰتِ
ﱾ
رَبِّهِۦ
ﱿ
فَأَعۡرَضَ
ﲀ
عَنۡهَا
ﲁ
وَنَسِيَ
ﲂ
مَا
ﲃ
قَدَّمَتۡ
ﲄ
يَدَاهُۚ
ﲅﲆ
إِنَّا
ﲇ
جَعَلۡنَا
ﲈ
عَلَىٰ
ﲉ
قُلُوبِهِمۡ
ﲊ
أَكِنَّةً
ﲋ
أَن
ﲌ
يَفۡقَهُوهُ
ﲍ
وَفِيٓ
ﲎ
ءَاذَانِهِمۡ
ﲏ
وَقۡرٗاۖ
ﲐﲑ
وَإِن
ﲒ
تَدۡعُهُمۡ
ﲓ
إِلَى
ﲔ
ٱلۡهُدَىٰ
ﲕ
فَلَن
ﲖ
يَهۡتَدُوٓاْ
ﲗ
إِذًا
ﲘ
أَبَدٗا
ﲙ
٥٧
ﲚ
Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu ia berpaling daripadanya dan lupa akan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya; sesungguhnya (disebabkan bawaan mereka yang buruk itu) Kami jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka, menghalang mereka daripada memahaminya, dan (Kami jadikan) pada telinga mereka penyumbat (yang menyebabkan mereka pekak). Dan jika engkau menyeru mereka kepada petunjuk, maka dengan keadaan yang demikian, mereka tidak sekali-kali akan beroleh hidayah petunjuk selama-lamanya.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.