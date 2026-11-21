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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 52
Al-Kahfi
52
18:52
ويوم يقول نادوا شركايي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ٥٢
وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا۟ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًۭا ٥٢
وَيَوۡمَ
ﲸ
يَقُولُ
ﲹ
نَادُواْ
ﲺ
شُرَكَآءِيَ
ﲻ
ٱلَّذِينَ
ﲼ
زَعَمۡتُمۡ
ﲽ
فَدَعَوۡهُمۡ
ﲾ
فَلَمۡ
ﲿ
يَسۡتَجِيبُواْ
ﳀ
لَهُمۡ
ﳁ
وَجَعَلۡنَا
ﳂ
بَيۡنَهُم
ﳃ
مَّوۡبِقٗا
ﳄ
٥٢
ﳅ
Dan (ingatkanlah) masa Allah berfirman: "Panggilah sekutu-sekutuKu yang kamu katakan itu (untuk menolong kamu); lalu mereka memanggilnya, tetapi sia-sia sahaja, kerana makhluk-makhluk itu tidak menyahut seruan mereka: dan kami jadikan untuk mereka bersama sebuah tempat azab yang membinasakan.
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