Они строят догадки и потакают своим желаниям, совершая чудовищное преступление и обрекая себя на мучительное наказание. Да и что может быть более чудовищным преступлением, чем утверждение того, что Аллах породил сына?!! Это подразумевает несовершенство божественных качеств и существование сына, обладающего качествами Господа Бога. Воистину, это - чудовищный навет. Всевышний сказал: «Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха?» (18:15). Утверждения многобожников не имеют ничего общего с истиной, и посмотрите, как последовательно Аллах опроверг их. Вначале Он сообщил, что ни многобожники, ни их предки не имели знаний о правдивости своих воззрений. А если человек говорит об Аллахе, не опираясь на достоверные знания, то его утверждения неприемлемы и порочны. Затем Он возвестил о том, что речи многобожников являются чудовищным преступлением. И, наконец, Он назвал их сущей ложью, которая является полной противоположностью истине.