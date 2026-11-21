Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 49
Al-Kahfi
49
18:49
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هاذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ٤٩
وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَـٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَـٰذَا ٱلْكِتَـٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةًۭ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا ۚ وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًۭا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًۭا ٤٩
وَوُضِعَ
ﱮ
ٱلۡكِتَٰبُ
ﱯ
فَتَرَى
ﱰ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﱱ
مُشۡفِقِينَ
ﱲ
مِمَّا
ﱳ
فِيهِ
ﱴ
وَيَقُولُونَ
ﱵ
يَٰوَيۡلَتَنَا
ﱶ
مَالِ
ﱷ
هَٰذَا
ﱸ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﱹ
لَا
ﱺ
يُغَادِرُ
ﱻ
صَغِيرَةٗ
ﱼ
وَلَا
ﱽ
كَبِيرَةً
ﱾ
إِلَّآ
ﱿ
أَحۡصَىٰهَاۚ
ﲀﲁ
وَوَجَدُواْ
ﲂ
مَا
ﲃ
عَمِلُواْ
ﲄ
حَاضِرٗاۗ
ﲅﲆ
وَلَا
ﲇ
يَظۡلِمُ
ﲈ
رَبُّكَ
ﲉ
أَحَدٗا
ﲊ
٤٩
ﲋ
Dan "Kitab-kitab Amal" juga tetap akan dibentangkan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu, merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya; dan mereka akan berkata:" Aduhai celakanya kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan semua dihitungnya!" Dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu sedia (tertulis di dalamnya); dan (ingatlah) Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorangpun.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.