{نمونەی ژیانی دونیا} [ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ] ئهی محمد - صلى الله عليه وسلم - نموونهی ژیانی دونیا بۆ خهڵكى بهێنهوه كه چۆن لهناو دهچێت [ كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ ] وهكو ئاوێك وایه كه له ئاسمانهوه دای ئهبهزێنینه خوارهوه [ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ ] ئهو ئاوه تێكهڵ به ڕووهك و گژوگیای زهوی ئهبێ [ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ ] دوای ئهوهی كه پێ ئهگات دواتریش وشك ئهبێ و تێكئهشكێ وه كاتێك كه بایهكه لێی ئهدات لهسهر زهویدا بڵاوی ئهكاتهوهو نایهێلێ وهكو پێشتر كه هیچ نهبوو، ژیانى دونیایش ئاوا لهناو دهچێت و تا سهر بۆ كهس نامێنێت [ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا (٤٥) ] وه خوای گهوره تواناو دهسهڵاتی بهسهر ههموو شتێكدا ههیه .