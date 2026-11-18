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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 42
Al-Kahfi
42
18:42
واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ٤٢
وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَـٰلَيْتَنِى لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّىٓ أَحَدًۭا ٤٢
وَأُحِيطَ
ﲣ
بِثَمَرِهِۦ
ﲤ
فَأَصۡبَحَ
ﲥ
يُقَلِّبُ
ﲦ
كَفَّيۡهِ
ﲧ
عَلَىٰ
ﲨ
مَآ
ﲩ
أَنفَقَ
ﲪ
فِيهَا
ﲫ
وَهِيَ
ﲬ
خَاوِيَةٌ
ﲭ
عَلَىٰ
ﲮ
عُرُوشِهَا
ﲯ
وَيَقُولُ
ﲰ
يَٰلَيۡتَنِي
ﲱ
لَمۡ
ﲲ
أُشۡرِكۡ
ﲳ
بِرَبِّيٓ
ﲴ
أَحَدٗا
ﲵ
٤٢
ﲶ
Dan segala tanaman serta hartabendanya itupun dibinasakan, lalu jadilah ia membalik-balikkan kedua tapak tangannya (kerana menyesal) terhadap segala perbelanjaan yang telah dibelanjakannya pada kebun-kebunnya, sedang kebun-kebun itu runtuh junjung-junjung tanamannya; sambil dia berkata: "Alangkah baiknya kalau aku tidak sekutukan sesuatupun dengan Tuhanku!"
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