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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 32
Al-Kahfi
32
18:32
۞ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا ٣٢
۞ وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًۭا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَـٰبٍۢ وَحَفَفْنَـٰهُمَا بِنَخْلٍۢ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًۭا ٣٢
۞ وَٱضۡرِبۡ
ﲮ ﲯ
لَهُم
ﲰ
مَّثَلٗا
ﲱ
رَّجُلَيۡنِ
ﲲ
جَعَلۡنَا
ﲳ
لِأَحَدِهِمَا
ﲴ
جَنَّتَيۡنِ
ﲵ
مِنۡ
ﲶ
أَعۡنَٰبٖ
ﲷ
وَحَفَفۡنَٰهُمَا
ﲸ
بِنَخۡلٖ
ﲹ
وَجَعَلۡنَا
ﲺ
بَيۡنَهُمَا
ﲻ
زَرۡعٗا
ﲼ
٣٢
ﲽ
Dan berikanlah kepada mereka satu contoh: Dua orang lelaki, Kami adakan bagi salah seorang di antaranya, dua buah kebun anggur; dan Kami kelilingi kebun-kebun itu dengan pohon-pohon tamar, serta Kami jadikan di antara keduanya, jenis-jenis tanaman yang lain.
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