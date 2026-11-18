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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 31
Al-Kahfi
31
18:31
اولايك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكيين فيها على الارايك نعم الثواب وحسنت مرتفقا ٣١
أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ جَنَّـٰتُ عَدْنٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَـٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍۢ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًۭا مِّن سُندُسٍۢ وَإِسْتَبْرَقٍۢ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۚ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًۭا ٣١
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲐ
لَهُمۡ
ﲑ
جَنَّٰتُ
ﲒ
عَدۡنٖ
ﲓ
تَجۡرِي
ﲔ
مِن
ﲕ
تَحۡتِهِمُ
ﲖ
ٱلۡأَنۡهَٰرُ
ﲗ
يُحَلَّوۡنَ
ﲘ
فِيهَا
ﲙ
مِنۡ
ﲚ
أَسَاوِرَ
ﲛ
مِن
ﲜ
ذَهَبٖ
ﲝ
وَيَلۡبَسُونَ
ﲞ
ثِيَابًا
ﲟ
خُضۡرٗا
ﲠ
مِّن
ﲡ
سُندُسٖ
ﲢ
وَإِسۡتَبۡرَقٖ
ﲣ
مُّتَّكِـِٔينَ
ﲤ
فِيهَا
ﲥ
عَلَى
ﲦ
ٱلۡأَرَآئِكِۚ
ﲧﲨ
نِعۡمَ
ﲩ
ٱلثَّوَابُ
ﲪ
وَحَسُنَتۡ
ﲫ
مُرۡتَفَقٗا
ﲬ
٣١
ﲭ
Mereka itu, disediakan baginya syurga yang kekal, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang tangan emas, dan memakai pakaian hijau dari sutera yang nipis dan sutera tebal yang bersulam; mereka berehat di dalamnya dengan berbaring di atas pelamin-pelamin (yang berhias). Demikian itulah balasan yang sebaik-baiknya dan demikian itulah Syurga tempat berehat yang semolek-moleknya.
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