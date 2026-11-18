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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 27
Al-Kahfi
27
18:27
واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ٢٧
وَٱتْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِهِۦ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًۭا ٢٧
وَٱتۡلُ
ﳉ
مَآ
ﳊ
أُوحِيَ
ﳋ
إِلَيۡكَ
ﳌ
مِن
ﳍ
كِتَابِ
ﳎ
رَبِّكَۖ
ﳏﳐ
لَا
ﳑ
مُبَدِّلَ
ﳒ
لِكَلِمَٰتِهِۦ
ﳓ
وَلَن
ﳔ
تَجِدَ
ﳕ
مِن
ﳖ
دُونِهِۦ
ﳗ
مُلۡتَحَدٗا
ﳘ
٢٧
ﳙ
Dan baca serta turutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu; tiada sesiapa yang dapat mengubah kalimah-kalimahNya; dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripadaNya.
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