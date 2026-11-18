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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 25
Al-Kahfi
25
18:25
ولبثوا في كهفهم ثلاث ماية سنين وازدادوا تسعا ٢٥
وَلَبِثُوا۟ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَـٰثَ مِا۟ئَةٍۢ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا۟ تِسْعًۭا ٢٥
وَلَبِثُواْ
ﲥ
فِي
ﲦ
كَهۡفِهِمۡ
ﲧ
ثَلَٰثَ
ﲨ
مِاْئَةٖ
ﲩ
سِنِينَ
ﲪ
وَٱزۡدَادُواْ
ﲫ
تِسۡعٗا
ﲬ
٢٥
ﲭ
Dan mereka telah tinggal tidur dalam gua mereka: Tiga ratus tahun dengan kiraan Ahli Kitab), dan sembilan lagi (dengan kiraan kamu).
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