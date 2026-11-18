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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 24
Al-Kahfi
24
18:24
الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدين ربي لاقرب من هاذا رشدا ٢٤
إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَـٰذَا رَشَدًۭا ٢٤
إِلَّآ
ﲒ
أَن
ﲓ
يَشَآءَ
ﲔ
ٱللَّهُۚ
ﲕﲖ
وَٱذۡكُر
ﲗ
رَّبَّكَ
ﲘ
إِذَا
ﲙ
نَسِيتَ
ﲚ
وَقُلۡ
ﲛ
عَسَىٰٓ
ﲜ
أَن
ﲝ
يَهۡدِيَنِ
ﲞ
رَبِّي
ﲟ
لِأَقۡرَبَ
ﲠ
مِنۡ
ﲡ
هَٰذَا
ﲢ
رَشَدٗا
ﲣ
٢٤
ﲤ
Melainkan (hendaklah disertakan dengan berkata): "Insya Allah". Dan ingatlah serta sebutlah akan Tuhanmu jika engkau lupa; dan katakanlah: "Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan petunjuk yang lebih dekat dan lebih terang dari ini".
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