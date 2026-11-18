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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 21
Al-Kahfi
21
18:21
وكذالك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا ٢١
وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَـٰزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ۖ فَقَالُوا۟ ٱبْنُوا۟ عَلَيْهِم بُنْيَـٰنًۭا ۖ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا۟ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًۭا ٢١
وَكَذَٰلِكَ
ﱁ
أَعۡثَرۡنَا
ﱂ
عَلَيۡهِمۡ
ﱃ
لِيَعۡلَمُوٓاْ
ﱄ
أَنَّ
ﱅ
وَعۡدَ
ﱆ
ٱللَّهِ
ﱇ
حَقّٞ
ﱈ
وَأَنَّ
ﱉ
ٱلسَّاعَةَ
ﱊ
لَا
ﱋ
رَيۡبَ
ﱌ
فِيهَآ
ﱍ
إِذۡ
ﱎ
يَتَنَٰزَعُونَ
ﱏ
بَيۡنَهُمۡ
ﱐ
أَمۡرَهُمۡۖ
ﱑﱒ
فَقَالُواْ
ﱓ
ٱبۡنُواْ
ﱔ
عَلَيۡهِم
ﱕ
بُنۡيَٰنٗاۖ
ﱖﱗ
رَّبُّهُمۡ
ﱘ
أَعۡلَمُ
ﱙ
بِهِمۡۚ
ﱚﱛ
قَالَ
ﱜ
ٱلَّذِينَ
ﱝ
غَلَبُواْ
ﱞ
عَلَىٰٓ
ﱟ
أَمۡرِهِمۡ
ﱠ
لَنَتَّخِذَنَّ
ﱡ
عَلَيۡهِم
ﱢ
مَّسۡجِدٗا
ﱣ
٢١
ﱤ
Dan demikianlah Kami dedahkan hal mereka kepada orang ramai supaya orang-orang itu mengetahui bahawa janji Allah menghidupkan semula orang mati adalah benar, dan bahawa hari kiamat itu tidak ada sebarang syak padanya; pendedahan itu berlaku semasa orang-orang itu berbantahan sesama sendiri mengenai perkara hidupnya semula orang mati. Setelah itu maka (sebahagian dari) mereka berkata: "Dirikanlah sebuah bangunan di sisi gua mereka, Allah jualah yang mengetahui akan hal ehwal mereka". orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka (pihak raja) pula berkata: "Sebenarnya kami hendak membina sebuah masjid di sisi gua mereka".
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