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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 20
Al-Kahfi
20
18:20
انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا ٢٠
إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا۟ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِى مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا۟ إِذًا أَبَدًۭا ٢٠
إِنَّهُمۡ
ﳀ
إِن
ﳁ
يَظۡهَرُواْ
ﳂ
عَلَيۡكُمۡ
ﳃ
يَرۡجُمُوكُمۡ
ﳄ
أَوۡ
ﳅ
يُعِيدُوكُمۡ
ﳆ
فِي
ﳇ
مِلَّتِهِمۡ
ﳈ
وَلَن
ﳉ
تُفۡلِحُوٓاْ
ﳊ
إِذًا
ﳋ
أَبَدٗا
ﳌ
٢٠
ﳍ
"Sesungguhnya, kalaulah mereka mengetahui hal kamu, tentulah mereka akan merejam dengan membunuh kamu, atau mereka akan mengembalikan kamu kepada ugama mereka (secara paksa); dan jika berlaku demikian, kamu tidak sekali-kali akan berjaya selama-lamanya".
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