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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 2
Al-Kahfi
2
18:2
قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المومنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ٢
قَيِّمًۭا لِّيُنذِرَ بَأْسًۭا شَدِيدًۭا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًۭا ٢
قَيِّمٗا
ﲺ
لِّيُنذِرَ
ﲻ
بَأۡسٗا
ﲼ
شَدِيدٗا
ﲽ
مِّن
ﲾ
لَّدُنۡهُ
ﲿ
وَيُبَشِّرَ
ﳀ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﳁ
ٱلَّذِينَ
ﳂ
يَعۡمَلُونَ
ﳃ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﳄ
أَنَّ
ﳅ
لَهُمۡ
ﳆ
أَجۡرًا
ﳇ
حَسَنٗا
ﳈ
٢
ﳉ
(Bahkan keadaannya) tetap benar lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar) dengan azab yang seberat-beratnya dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik.
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