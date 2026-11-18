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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 19
Al-Kahfi
19
18:19
وكذالك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قايل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هاذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا ١٩
وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَـٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا۟ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌۭ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍۢ ۚ قَالُوا۟ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓا۟ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَـٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًۭا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍۢ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ١٩
وَكَذَٰلِكَ
ﲖ
بَعَثۡنَٰهُمۡ
ﲗ
لِيَتَسَآءَلُواْ
ﲘ
بَيۡنَهُمۡۚ
ﲙﲚ
قَالَ
ﲛ
قَآئِلٞ
ﲜ
مِّنۡهُمۡ
ﲝ
كَمۡ
ﲞ
لَبِثۡتُمۡۖ
ﲟﲠ
قَالُواْ
ﲡ
لَبِثۡنَا
ﲢ
يَوۡمًا
ﲣ
أَوۡ
ﲤ
بَعۡضَ
ﲥ
يَوۡمٖۚ
ﲦﲧ
قَالُواْ
ﲨ
رَبُّكُمۡ
ﲩ
أَعۡلَمُ
ﲪ
بِمَا
ﲫ
لَبِثۡتُمۡ
ﲬ
فَٱبۡعَثُوٓاْ
ﲭ
أَحَدَكُم
ﲮ
بِوَرِقِكُمۡ
ﲯ
هَٰذِهِۦٓ
ﲰ
إِلَى
ﲱ
ٱلۡمَدِينَةِ
ﲲ
فَلۡيَنظُرۡ
ﲳ
أَيُّهَآ
ﲴ
أَزۡكَىٰ
ﲵ
طَعَامٗا
ﲶ
فَلۡيَأۡتِكُم
ﲷ
بِرِزۡقٖ
ﲸ
مِّنۡهُ
ﲹ
وَلۡيَتَلَطَّفۡ
ﲺ
وَلَا
ﲻ
يُشۡعِرَنَّ
ﲼ
بِكُمۡ
ﲽ
أَحَدًا
ﲾ
١٩
ﲿ
Dan demikianlah pula Kami bangkitkan mereka (dari tidurnya), supaya mereka bertanya-tanyaan sesama sendiri. Salah seorang di antaranya bertanya: "Berapa lama kamu tidur?" (sebahagian dari) mereka menjawab: "Kita telah tidur selama sehari atau sebahagian dari sehari". (Sebahagian lagi dari) mereka berkata: "Tuhan kamu lebih menengetahui tentang lamanya kamu tidur; sekarang utuslah salah seorang dari kamu, membawa wang perak kamu ini ke bandar; kemudian biarlah dia mencari dan memilih mana-mana jenis makanan yang lebih baik lagi halal (yang dijual di situ); kemudian hendaklah ia membawa untuk kamu sedikit habuan daripadanya; dan hendaklah ia berlemah-lembut dengan bersungguh-sungguh (semasa di bandar); dan janganlah dia melakukan sesuatu yang menyebabkan sesiapapun menyedari akan hal kamu.
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