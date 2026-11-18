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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 18
Al-Kahfi
18
18:18
وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا ١٨
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًۭا وَهُمْ رُقُودٌۭ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُم بَـٰسِطٌۭ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ۚ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًۭا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًۭا ١٨
وَتَحۡسَبُهُمۡ
ﱼ
أَيۡقَاظٗا
ﱽ
وَهُمۡ
ﱾ
رُقُودٞۚ
ﱿﲀ
وَنُقَلِّبُهُمۡ
ﲁ
ذَاتَ
ﲂ
ٱلۡيَمِينِ
ﲃ
وَذَاتَ
ﲄ
ٱلشِّمَالِۖ
ﲅﲆ
وَكَلۡبُهُم
ﲇ
بَٰسِطٞ
ﲈ
ذِرَاعَيۡهِ
ﲉ
بِٱلۡوَصِيدِۚ
ﲊﲋ
لَوِ
ﲌ
ٱطَّلَعۡتَ
ﲍ
عَلَيۡهِمۡ
ﲎ
لَوَلَّيۡتَ
ﲏ
مِنۡهُمۡ
ﲐ
فِرَارٗا
ﲑ
وَلَمُلِئۡتَ
ﲒ
مِنۡهُمۡ
ﲓ
رُعۡبٗا
ﲔ
١٨
ﲕ
Dan engkau sangka mereka sedar, padahal mereka tidur; dan Kami balik-balikkan mereka dalam tidurnya ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri; sedang anjing mereka menghulurkan dua kaki depannya dekat pintu gua; jika engkau melihat mereka, tentulah engkau akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan tentulah engkau akan merasa sepenuh-penuh gerun takut kepada mereka.
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