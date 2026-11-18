Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 17
Al-Kahfi
17
18:17
۞ وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذالك من ايات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ١٧
۞ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَٰوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِى فَجْوَةٍۢ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ ۗ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّۭا مُّرْشِدًۭا ١٧
۞ وَتَرَى
ﱕ ﱖ
ٱلشَّمۡسَ
ﱗ
إِذَا
ﱘ
طَلَعَت
ﱙ
تَّزَٰوَرُ
ﱚ
عَن
ﱛ
كَهۡفِهِمۡ
ﱜ
ذَاتَ
ﱝ
ٱلۡيَمِينِ
ﱞ
وَإِذَا
ﱟ
غَرَبَت
ﱠ
تَّقۡرِضُهُمۡ
ﱡ
ذَاتَ
ﱢ
ٱلشِّمَالِ
ﱣ
وَهُمۡ
ﱤ
فِي
ﱥ
فَجۡوَةٖ
ﱦ
مِّنۡهُۚ
ﱧﱨ
ذَٰلِكَ
ﱩ
مِنۡ
ﱪ
ءَايَٰتِ
ﱫ
ٱللَّهِۗ
ﱬﱭ
مَن
ﱮ
يَهۡدِ
ﱯ
ٱللَّهُ
ﱰ
فَهُوَ
ﱱ
ٱلۡمُهۡتَدِۖ
ﱲﱳ
وَمَن
ﱴ
يُضۡلِلۡ
ﱵ
فَلَن
ﱶ
تَجِدَ
ﱷ
لَهُۥ
ﱸ
وَلِيّٗا
ﱹ
مُّرۡشِدٗا
ﱺ
١٧
ﱻ
Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, cenderung ke kanan dari gua mereka; dan apabila ia terbenam, meninggalkan mereka ke arah kiri, sedang mereka berada dalam satu lapangan gua itu. Yang demikian ialah dari tanda-tanda (yang membuktikan kekuasaan) Allah. Sesiapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, maka dia lah yang berjaya mencapai kebahagiaan; dan sesiapa yang disesatkanNya maka engkau tidak sekali-kali akan beroleh sebarang penolong yang dapat menunjukkan (jalan yang benar) kepadanya.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.