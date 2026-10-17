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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 108
Al-Kahfi
108
18:108
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ١٠٨
خَـٰلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًۭا ١٠٨
خَٰلِدِينَ
ﲹ
فِيهَا
ﲺ
لَا
ﲻ
يَبۡغُونَ
ﲼ
عَنۡهَا
ﲽ
حِوَلٗا
ﲾ
١٠٨
ﲿ
Mereka kekal di dalamnya, (dan) tidak ingin berpindah daripadanya.
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