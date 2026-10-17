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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 106
Al-Kahfi
106
18:106
ذالك جزاوهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا ١٠٦
ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا۟ وَٱتَّخَذُوٓا۟ ءَايَـٰتِى وَرُسُلِى هُزُوًا ١٠٦
ذَٰلِكَ
ﲤ
جَزَآؤُهُمۡ
ﲥ
جَهَنَّمُ
ﲦ
بِمَا
ﲧ
كَفَرُواْ
ﲨ
وَٱتَّخَذُوٓاْ
ﲩ
ءَايَٰتِي
ﲪ
وَرُسُلِي
ﲫ
هُزُوًا
ﲬ
١٠٦
ﲭ
(Mereka yang bersifat) demikian, balasannya neraka Jahannam, disebabkan mereka kufur ingkar, dan mereka pula menjadikan ayat-ayatKu dan Rasul-rasulKu sebagai ejek-ejekan.
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