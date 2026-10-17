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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahfi Ayah 102
Al-Kahfi
102
18:102
افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا ١٠٢
أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَن يَتَّخِذُوا۟ عِبَادِى مِن دُونِىٓ أَوْلِيَآءَ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَـٰفِرِينَ نُزُلًۭا ١٠٢
أَفَحَسِبَ
ﱳ
ٱلَّذِينَ
ﱴ
كَفَرُوٓاْ
ﱵ
أَن
ﱶ
يَتَّخِذُواْ
ﱷ
عِبَادِي
ﱸ
مِن
ﱹ
دُونِيٓ
ﱺ
أَوۡلِيَآءَۚ
ﱻﱼ
إِنَّآ
ﱽ
أَعۡتَدۡنَا
ﱾ
جَهَنَّمَ
ﱿ
لِلۡكَٰفِرِينَ
ﲀ
نُزُلٗا
ﲁ
١٠٢
ﲂ
Maka adakah orang-orang kafir menyangka bahawa mereka mengambil hamba-hambaKu sebagai makhluk-makhluk yang disembah, selain daripadaKu, dapat menolong mereka? Sesungguhnya Kami telah sediakan neraka Jahannam bagi orang-orang kafir itu sebagai tempat tetamu.
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