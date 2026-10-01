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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Insyiqaaq Ayah 25
Al-Insyiqaaq
25
84:25
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون ٢٥
إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍۭ ٢٥
إِلَّا
ﱁ
ٱلَّذِينَ
ﱂ
ءَامَنُواْ
ﱃ
وَعَمِلُواْ
ﱄ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱅ
لَهُمۡ
ﱆ
أَجۡرٌ
ﱇ
غَيۡرُ
ﱈ
مَمۡنُونِۭ
ﱉ
٢٥
ﱊ
Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka beroleh pahala balasan yang tidak putus-putus.
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