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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Insyiqaaq Ayah 24
Al-Insyiqaaq
24
84:24
فبشرهم بعذاب اليم ٢٤
فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٢٤
فَبَشِّرۡهُم
ﳌ
بِعَذَابٍ
ﳍ
أَلِيمٍ
ﳎ
٢٤
ﳏ
Maka khabarkanlah kepada mereka dengan azab yang tidak terperi sakitnya;
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.