Al-Qurtubi Tafsir: Al-Insyiqaaq Ayah 2

وأذنت لربها وحقت أي سمعت ، وحق لها أن تسمع . روي معناه عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما ; ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - : " ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن " أي ما استمع الله لشيء قال الشاعر :صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا[ ص: 232 ] أي سمعوا . وقال قعنب بن أم صاحب :إن يأذنوا ريبة طاروا بها فرحا وما هم أذنوا من صالح دفنواوقيل : المعنى وحقق الله عليها الاستماع لأمره بالانشقاق . وقال الضحاك : حقت : أطاعت ، وحق لها أن تطيع ربها ، لأنه خلقها ; يقال : فلان محقوق بكذا . وطاعة السماء : بمعنى أنها لا تمتنع مما أراد الله بها ، ولا يبعد خلق الحياة فيها حتى تطيع وتجيب . وقال قتادة : حق لها أن تفعل ذلك ; ومنه قول كثير :فإن تكن العتبى فأهلا ومرحبا وحقت لها العتبى لدينا وقلت