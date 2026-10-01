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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Insyiqaaq Ayah 15
Al-Insyiqaaq
15
84:15
بلى ان ربه كان به بصيرا ١٥
بَلَىٰٓ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًۭا ١٥
بَلَىٰٓۚ
ﲛﲜ
إِنَّ
ﲝ
رَبَّهُۥ
ﲞ
كَانَ
ﲟ
بِهِۦ
ﲠ
بَصِيرٗا
ﲡ
١٥
ﲢ
(Sangkaannya itu tidak betul) bahkan ia tetap kembali! Sesungguhnya Tuhannya sentiasa Melihat dan Mengetahui keadaannya!
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