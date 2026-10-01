Rebar Kurdish Tafsir Tafsir: Al-Insyiqaaq Ayah 1

سوورهتی (ئینشیقاق) (واته: لهت بوون) سوورهتێكى مهككى یهو (٢٥) ئایهته (ئهبو رافع) ئهفهرمووێ: له دوای (ئهبو هوڕهیرهوه) نوێژی عیشامان كرد سوورهتی (ئینشیقاق)ی خوێند (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) ئایهتی سهجدهی تیایه گهیشته ئهو ئایهته سهجدهی برد، پێم وت: بۆچی سهجدهت برد؟ فهرمووی: له پشت پێغهمبهری خوا - صلی الله علیه وسلم - نوێژم كردووه پێغهمبهری خوا - صلی الله علیه وسلم - سهجدهی بردووه، بۆیه منیش بهردهوام بگهمه ئهم ئایهته سهجده ئهبهم تا له رۆژى قیامهت ئهگهم به پێغهمبهری خوا - صلی الله علیه وسلم - . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١) ] كاتێك ئاسمان لهت ئهبێ بۆ دابهزینی مهلائیكهتهكان، كه یهكێكه له نیشانهكانی ڕۆژی قیامهت.