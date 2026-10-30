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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Insaan Ayah 3
Al-Insaan
3
76:3
انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ٣
إِنَّا هَدَيْنَـٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًۭا وَإِمَّا كَفُورًا ٣
إِنَّا
ﳂ
هَدَيۡنَٰهُ
ﳃ
ٱلسَّبِيلَ
ﳄ
إِمَّا
ﳅ
شَاكِرٗا
ﳆ
وَإِمَّا
ﳇ
كَفُورًا
ﳈ
٣
ﳉ
Kerana keadaan itu tidak mencukupi, maka) sesungguhnya Kami telah menunjukkan kepadanya (melalui akal dan Rasul) akan jalan-jalan (yang benar dan yang salah; maka terserahlah kepadanya) sama ada ia bersyukur (dengan beriman dan taat), ataupun ia berlaku kufur (dengan mengingkari kebenaran atau menderhaka).
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