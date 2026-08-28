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Tafsir: Al-Insaan 76:28
Al-Insaan
28
76:28
نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شينا بدلنا امثالهم تبديلا ٢٨
نَّحْنُ خَلَقْنَـٰهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَـٰلَهُمْ تَبْدِيلًا ٢٨
نَّحۡنُ
خَلَقۡنَٰهُمۡ
وَشَدَدۡنَآ
أَسۡرَهُمۡۖ
وَإِذَا
شِئۡنَا
بَدَّلۡنَآ
أَمۡثَٰلَهُمۡ
تَبۡدِيلًا
٢٨
Kamilah yang menciptakan mereka serta menguatkan tulang sendi dan urat saraf mereka; (Kami berkuasa membinasakan mereka) dan apabila Kami kehendaki, Kami gantikan (mereka dengan) orang-orang yang serupa dengan mereka, dengan penggantian yang sebaik-baiknya.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ
] ئێمه مرۆڤمان دروست كردووه [
وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ
] وه دهمارهكانیمان ههمووی توند بهیهكهوه بهستووه [
وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا (٢٨)
] وه ئهگهر ویستمان لێ بێ ئهمان لهناو ئهبهین وه كهسانێكی تر ئههێنین كه گوێڕایهڵى و عیبادهتی خوای گهوره بكهن.