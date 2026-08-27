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Tafsir: Al-Insaan 76:26
Al-Insaan
26
76:26
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ٢٦
وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُۥ وَسَبِّحْهُ لَيْلًۭا طَوِيلًا ٢٦
وَمِنَ
ٱلَّيۡلِ
فَٱسۡجُدۡ
لَهُۥ
وَسَبِّحۡهُ
لَيۡلٗا
طَوِيلًا
٢٦
Dan (dengan apa keadaan pun maka) pada sebahagian dari waktu malam sujudlah kepada Tuhan (dengan mengerjakan sembahyang), dan (seboleh-bolehnya) bertasbihlah memujiNya (dengan mengerjakan sembahyang Tahajjud), pada sebahagian yang panjang dari waktu malam.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ
] وه به شهویش سوجده بۆ خوای گهوره بهرهو شهونوێژ بۆ خوای گهوره بكه [
وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (٢٦)
] وه زیكرو تهسبیحات و عیبادهتی خوای گهوره بكه له شهوگارێكی دوورو درێژدا.