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Al-Insaan
20
76:20
واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ٢٠
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًۭا وَمُلْكًۭا كَبِيرًا ٢٠
وَإِذَا
رَأَيۡتَ
ثَمَّ
رَأَيۡتَ
نَعِيمٗا
وَمُلۡكٗا
كَبِيرًا
٢٠
Dan apabila engkau melihat di sana (dalam Syurga itu), engkau melihat nikmat yang melimpah-limpah dan kerajaan yang besar (yang tidak ada bandingannya).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَإِذَا رَأَیۡتَ ثَمَّ﴾ أي وجدت الرؤية منك في الجنة ﴿رَأَیۡتَ﴾ جواب إذا ﴿نَعِیمࣰا﴾ لا يوصف ﴿وَمُلۡكࣰا كَبِیرًا ٢٠﴾ واسعا لا غاية له