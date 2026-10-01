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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitaar Ayah 13
Al-Infitaar
13
82:13
ان الابرار لفي نعيم ١٣
إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍۢ ١٣
إِنَّ
ﱺ
ٱلۡأَبۡرَارَ
ﱻ
لَفِي
ﱼ
نَعِيمٖ
ﱽ
١٣
ﱾ
(Gunanya catitan malaikat-malaikat itu ialah: untuk menyatakan siapa yang berbakti dan siapa yang bersalah) - kerana sesungguhnya: orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan), tetap berada dalam Syurga yang penuh nikmat;
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.