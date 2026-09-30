Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Hadiid Ayah 2
Al-Hadiid
2
57:2
له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ٢
لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌ ٢
لَهُۥ
ﲵ
مُلۡكُ
ﲶ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲷ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
ﲸﲹ
يُحۡيِۦ
ﲺ
وَيُمِيتُۖ
ﲻﲼ
وَهُوَ
ﲽ
عَلَىٰ
ﲾ
كُلِّ
ﲿ
شَيۡءٖ
ﳀ
قَدِيرٌ
ﳁ
٢
ﳂ
Dia lah sahaja yang menguasai dan memiliki langit dan bumi; Ia menghidupkan dan mematikan; dan Ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.