Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Hadiid Ayah 11
Al-Hadiid
11
57:11
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم ١١
مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًۭا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌۭ كَرِيمٌۭ ١١
مَّن
ﳟ
ذَا
ﳠ
ٱلَّذِي
ﳡ
يُقۡرِضُ
ﳢ
ٱللَّهَ
ﳣ
قَرۡضًا
ﳤ
حَسَنٗا
ﳥ
فَيُضَٰعِفَهُۥ
ﳦ
لَهُۥ
ﳧ
وَلَهُۥٓ
ﳨ
أَجۡرٞ
ﳩ
كَرِيمٞ
ﳪ
١١
ﳫ
Siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah, sebagai pinjaman yang baik (ikhlas) supaya Allah melipat-gandakan balasannya? Dan (selain itu) ia akan beroleh pahala yang besar!
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.